Россиянам рассказали, кто может получать две пенсии в 2024 году Ирэн ОрлонскаяВ России граждане имеют возможность получать лишь одну пенсию, хотя у них может быть право на различные виды пенсионного обеспечения.
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