Европейские акции выросли после решения ФРС, особенно подорожали автопроизводители

Европейский фондовый рынок завершил торги 17 сентября ростом после того, как инвесторы переоценили последствия повышения ставки ФРС.
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