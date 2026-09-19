Российские дроноводы уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области

Ваш браузер не поддерживает видео. Подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» уничтожили посты воздушной разведки ВСУ на правом берегу Днепра в зоне своей ответственности, сообщили в Минобороны России.