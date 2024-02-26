Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Теперь как шёлковые. России хватило всего одной фразы, чтобы привести Абхазию в чувство.

Теперь как шёлковые. России хватило всего одной фразы, чтобы привести Абхазию в чувство.

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. После того, как Абхазия совершила несколько недружественных шагов по отношению к России (освобождение преступника раньше времени и отказ от сотрудничества с Росгвардией), наши предупредили, что с таким подходом, придётся сообщить россиянам о том, что отдых в Абхазии небезопасен и потоки кратно уменьшатся.

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Комментарии
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Дмитрий
&quot;Теперь как шёлковые&quot; А в чем это заключается? Преступника в тюрьму возвратили?  Соглашение о госдаче в Пицунде подписали? Согласилась на сотрудничество с Росгвардией? Подготовили проект договора о вхождении в состав РФ? Ни то, ни другое, ни третье.... одни слова. А в заголовках бравада!
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22 час.
Александр Иноземцев
__________ Из статьи (дословно): __________ &quot;Так вот за последние дни, руководство Абхазии ударными темпами активизировало работу по искоренению всех западных и турецких НКО на территории республики. Причём взялись по полной программе (видео смотреть здесь и здесь)&quot;.
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22 час.
Людмила Фирстова
А вы дальше заголовка не читали...
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22 час.

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