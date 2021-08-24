Некоторые категории граждан Молдовы могут беспрепятственно ездить в Чехию

С понедельника, 23 августа, граждане Молдовы могут въехать в Чешскую Республику независимо от цели визита, если они имеют признанный в Чешской Республике сертификат о полной вакцинации и не проявляют симптомов, характерных для инфекции COVID-19.
С понедельника, 23 августа, граждане Молдовы могут въехать в Чешскую Республику независимо от цели визита, если они имеют признанный в Чешской Республике сертификат о полной вакцинации и не проявляют симптомов, характерных для инфекции COVID-19.
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