ФИФА не отправила деньги российским клубам за участие игроков в ЧМ-2022

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) не отправила деньги клубам из России за участие игроков в чемпионате мира 2022 года в Катаре.
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