Минобороны сообщило об экспериментах России с иностранными спутниками

Global Look Press/Simone Brandt/imageBROKER.com В Министерстве обороны России рассказали, что специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС России проводили эксперименты с космическими аппаратами других стран.
Global Look Press/Simone Brandt/imageBROKER.com В Министерстве обороны России рассказали, что специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС России проводили эксперименты с космическими аппаратами других стран.
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