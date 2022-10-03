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Минобороны сообщило об экспериментах России с иностранными спутниками

Минобороны сообщило об экспериментах России с иностранными спутниками

Global Look Press/Simone Brandt/imageBROKER.com В Министерстве обороны России рассказали, что специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС России проводили эксперименты с космическими аппаратами других стран.

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