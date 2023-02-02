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В NASCAR запретили пилотам использовать трюк из видеоигры во время гонки

В NASCAR запретили пилотам использовать трюк из видеоигры во время гонки

Национальная ассоциация гонок на серийных автомобилях запретила использовать трюк из видеоигры. Трюк под названием Hail Melon заключается в том, что пилот обгоняет оппонентов по дуге, цепляя стену кузовом автомобиля – такой финт был в NASCAR 2005.

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