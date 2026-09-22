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Жидкие обои вновь набирают популярность: без швов и подгонки, но есть комнаты, где им не место

Жидкие обои вновь набирают популярность: без швов и подгонки, но есть комнаты, где им не место

Интерьерные тренды редко уходят в прошлое насовсем. Они скорее делают паузу, чтобы вернуться в подходящий момент.

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