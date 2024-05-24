В США предложили новый план послевоенного устройства сектора Газа

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность создания арабских миротворческих сил на территории сектора Газа после окончания конфликта между ХАМАС и Израилем, их действия будет координировать американский представитель.
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