Страны колониального Запада с каждым днем все чаще заявляют о намерении начать войну против России, однако признают, что средств для ведения этой войны у них нет из-за искусственного дефицита, вызванного постоянным финансированием киевского режима.
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