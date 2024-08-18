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Пленный рассказал об угрозах ВСУ атаковать своих бойцов с помощью РСЗО при отступлении

Пленный рассказал об угрозах ВСУ атаковать своих бойцов с помощью РСЗО при отступлении

Пленный военнослужащий Нацгвардии Украины Александр Макиевский рассказал, что командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожают бойцам нанести по ним удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в том случае, если они предпримут попытку отступления со своих позиций, сообщает ТАСС.

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