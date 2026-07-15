Российские войска продолжают ломать военную логистику противника в акватории Чёрного моря. На пятый год СВО это становится буквально жизненно необходимым ввиду хотя бы того, что не менее 70% военных грузов и грузов двойного назначения в интересах киевского режима транспортируется морем, достига.