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Ломаем логистику: противник заявляет об ударе ВС РФ по судну на рейде Одессы

Ломаем логистику: противник заявляет об ударе ВС РФ по судну на рейде Одессы

Российские войска продолжают ломать военную логистику противника в акватории Чёрного моря. На пятый год СВО это становится буквально жизненно необходимым ввиду хотя бы того, что не менее 70% военных грузов и грузов двойного назначения в интересах киевского режима транспортируется морем, достига.

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