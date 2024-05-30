За одну неделю мобильная Dungeon & Fighter принесла доход, равный стоимости разрабо...

За одну неделю мобильная Dungeon & Fighter принесла доход, равный стоимости разработки ААА-игрыПока основной рынок подсчитывает свои неудачи, компания Tencent запустила в Китае Dungeon & Fighter Mobile, которая за неделю собрала на микротранзакциях сумму, близкую к стоимости разработки ААА-игры: 140 миллионов долларов.