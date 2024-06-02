Подготовка к ЕГЭ 2024: расписание, правила, изменения Ирэн ОрлонскаяРешение Минпросвещения и Рособрнадзора о расписании проведения ЕГЭ в 2024 году с возможностью пересдачи одного предмета до конца приемной кампании внесло значительные изменения в систему поступления в высшие учебные заведения.