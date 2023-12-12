Синоптик Леус: атлантический циклон спровоцирует облачность и снегопад в Москве

В Москве продолжает властвовать атлантический циклон, остановившийся над Прибалтикой. В связи с этим в столице сохранится облачная погода, пройдет снегопад, местами возможны метели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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