Синоптик Леус: атлантический циклон спровоцирует облачность и снегопад в Москве

В Москве продолжает властвовать атлантический циклон, остановившийся над Прибалтикой. В связи с этим в столице сохранится облачная погода, пройдет снегопад, местами возможны метели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.