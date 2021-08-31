ЭНЕРГИЯ ДНЯ 1 сентября 2021 года

Энергетический прогноз дня первого сентября две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1210 =Большинство людей не смотрят ни в Прошлое, ни в Будущее, не видят ни Истины, ни лжи - они смотрят телевизор! = Вся наша Жизнь - непрестанная работа по превращению нового в привычное, чужого - в освоенное, внешнего - в своё родное =Главное, ни один человек не приходит в Жизнь другого случайно; если он появился в твоей Жизни, значит, так было нужно =Для всего вашего существования на Земле есть одна причина: вы получаете урок с целью подъема вибрации Целого = Каждый должен говорить нежные и добрые слова, так как завтра может случиться, что ты получишь их обратно =Находясь в состоянии ожидания, ты бессознательно создаёшь внутренний конфликт между “здесь” и “сейчас”=Необходимо быть готовым для принятия всего Нового, чтобы это Новое, не входило в конфликт со старым = Правильность Пути, который ты выбираешь, определяется тем, насколько ты счастлив, идя по нему = При красоте тела невольно веришь в красоту Души; при красоте Души не замечаешь физического несовершенства =«Серость рвётся к статусу звёздности.