США заявили о намерении разоружить ХАМАС в секторе Газа

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц объявил о планах разоружить ХАМАС в секторе Газа. На Всемирном экономическом форуме в Давосе был подписан устав Совета мира, созданного для мирного урегулирования и управления этой территорией.
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