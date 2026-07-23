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Царьград

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США заявили о намерении разоружить ХАМАС в секторе Газа

США заявили о намерении разоружить ХАМАС в секторе Газа

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц объявил о планах разоружить ХАМАС в секторе Газа. На Всемирном экономическом форуме в Давосе был подписан устав Совета мира, созданного для мирного урегулирования и управления этой территорией.

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