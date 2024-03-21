МЧС пробурило скважину в 71 м на руднике, где пропали горняки

Шахтёры третий день остаются под завалами.фото: t.me/mchs_official--> Спасатели МЧС пробурили скважину глубиной 71 метр на месте обвала на руднике «Пионер» в Амурской области, сообщает 21 марта пресс-служба спасательного ведомства.