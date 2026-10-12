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Аргументы и Факты

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Володин: Украина превратилась в концлагерь во главе с Зеленским

Володин: Украина превратилась в концлагерь во главе с Зеленским

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Украина фактически оккупирована коллективным Западом, а ее руководство во главе с Владимиром Зеленским превратило государство в «большой концлагерь».

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