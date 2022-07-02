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Генеральный менеджер «Филадельфия Флайерз» Чак Флетчер: мы знаем о ситуации с вратарём Иваном Федотовым

Генеральный менеджер «Филадельфия Флайерз» Чак Флетчер: мы знаем о ситуации с вратарём Иваном Федотовым

Генеральный менеджер команды «Филадельфия Флайерз» Чак Флетчер сообщил, что о задержании российского вратаря Ивана Федотова в НХЛ известно.

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