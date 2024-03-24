Джордж Расселл об аварии: «Не собираюсь ни в чем обвинять Алонсо – по крайней мере, пока сам не увижу все данные»

Пилот «Мерседеса» признал, что действия испанца повлияли на инцидент, в результате которого Расселл срезал поворот, врезался в стену и сошел с дистанции гонки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Клаудиньо проголосовал на президентских выборах в России. Бразилец получил гражданство в феврале 2023 года
- МОК утвердил флаг для нейтральных атлетов из России и Беларуси на Играх-2024: белая надпись на бирюзовом фоне
- Федор Кудряшов: «Знаем, как в Сербии относятся к русским. Это действительно братский народ»
Свежие комментарии