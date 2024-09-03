Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании хулиганских действий в подмосковном Одинцово

В соцмедиа сообщается, что накануне в Одинцово, на улице Чистяковой, дети мигрантов избили русского мальчика, также говорится, что после того, как пришел отец пострадавшего ребенка, на него напали родственники агрессивных подростков.
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