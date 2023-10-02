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Почему гранатомет XM25 «Каратель» оказался не нужен армии

Почему гранатомет XM25 «Каратель» оказался не нужен армии

Первый вариант гранатомета XM25 В недавнем прошлом по заказу армии США разрабатывался перспективный гранатомет XM25 CDTE, также получивший громкое прозвище Punisher.

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