Почему гранатомет XM25 «Каратель» оказался не нужен армии

Первый вариант гранатомета XM25 В недавнем прошлом по заказу армии США разрабатывался перспективный гранатомет XM25 CDTE, также получивший громкое прозвище Punisher.
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