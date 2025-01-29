Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Марионелла Тукмачева
    Поддерживаю комментарий. Идеология стране нужна, как хлеб, без  них нельзя жить!!!НАПРАСНО ДУМАТЬ, ...
  • сергей Русский
    да отстёгивает этот водила за каждый намаз,вот и молчатВодитель в Питере...
  • sergmann
    "Причем торга не с упомянутыми выше Африкой, Латинской Америкой и далее по списку. А торга с большим и «настоящим» па...НАПРАСНО ДУМАТЬ, ...

Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ проигнорировали призыв Трампа снизить цены на нефть для давления на Россию, — Reuters

Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ проигнорировали призыв Трампа снизить цены на нефть для давления на Россию, — Reuters

Трамп планировал обрушить цены для того, чтобы побудить Россию к переговорам с Киевом об окончании войны.

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