В Республике Тыва директора унитарного и коммерческого предприятий предстанут перед судом за хищение муниципального имущества в особо крупном и крупном размерах

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва завершено расследование уголовного дела по обвинению директора муниципального унитарного предприятия и директора коммерческого предприятия в совершении преступлений, предусмотренных ч.
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