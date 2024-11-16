Захарова отреагировала на требование расследовать связи Маска с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 16 ноября, отреагировала на публикацию Reuters, в которой говорится о требовании сенаторов-демократов в США расследовать связи американского бизнесмена Илона Маска с Россией.
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