Муж с женой позвонили в полицию, чтобы сообщить о желании зарезать друг друга

Муж с женой в Новой Москве позвонили в полицию и сообщили, что хотят зарезать друг друга. Правоохранители не восприняли произошедшее как шутку, приехали к месту происшествия и действительно обнаружили супружескую пару с ножевыми ранениями.
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