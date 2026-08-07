Политика как он...
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Политика как она есть

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Муж с женой позвонили в полицию, чтобы сообщить о желании зарезать друг друга

Муж с женой позвонили в полицию, чтобы сообщить о желании зарезать друг друга

Муж с женой в Новой Москве позвонили в полицию и сообщили, что хотят зарезать друг друга. Правоохранители не восприняли произошедшее как шутку, приехали к месту происшествия и действительно обнаружили супружескую пару с ножевыми ранениями.

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