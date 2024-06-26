Главой ведомства поручено доложить о ходе процессуальных проверок по фактам возможного нарушения прав детей в семьях Удмуртии, Краснодарского края и Иркутской области

В эфире программы одного из федеральных телеканалов обсуждались истории многодетных семей из Удмуртской Республики, Краснодарского края и Иркутской области, в которых дети находятся в социально опасном положении и воспитываются в ненадлежащих условиях.
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