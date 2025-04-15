О просьбе Путина к США рассказал спецпосланник Трампа

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф в интервью Fox News, что Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербурге обратился к американской стороне с инициативой по обеспечению долгосрочного мира.
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