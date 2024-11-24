Украина создает собственное баллистическое оружие

Украина в настоящее время разрабатывает несколько собственных баллистических ракет. Об этом сообщила The Wall Street Journal заместитель министра стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр.
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