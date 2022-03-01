Уссурийские мотогонщики стали победителями чемпионата Приморья по мотогонкам на льду

Уссурийские мотогонщики стали победителями чемпионата Приморья по мотогонкам на льду

27 февраля в Дальнегорске Приморского края прошел заключительный второй этап чемпионата Приморского края по мотогонкам на льду.

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