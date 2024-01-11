Генерал Строганов, ранее боровшийся с ОПГ на Урале, уходит из МВД

Константин Строганов, генерал-майор полиции, руководивший управлением внутренних дел (УВД) по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД РФ по Москве и ранее занимавшийся противодействием оргпреступности в Екатеринбурге, уходит на пенсию.