Генерал Строганов, ранее боровшийся с ОПГ на Урале, уходит из МВД

Константин Строганов, генерал-майор полиции, руководивший управлением внутренних дел (УВД) по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД РФ по Москве и ранее занимавшийся противодействием оргпреступности в Екатеринбурге, уходит на пенсию.
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