Семьям мигрантов вход воспрещён… или всё-таки нет? Разбираемся в хитросплетениях закона

Ситуация с законом о запрете семейной миграции оказалась гораздо сложнее, чем предполагалось. Законопроект, направленный на ограничение возможности мигрантов ввозить семьи в Россию, наткнулся на правовые препятствия, связанные с международными соглашениями, которые гарантируют мигрантам право на семейную жизнь.
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