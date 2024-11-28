Медвежий угол
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Медвежий угол

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Семьям мигрантов вход воспрещён… или всё-таки нет? Разбираемся в хитросплетениях закона

Семьям мигрантов вход воспрещён… или всё-таки нет? Разбираемся в хитросплетениях закона

Ситуация с законом о запрете семейной миграции оказалась гораздо сложнее, чем предполагалось. Законопроект, направленный на ограничение возможности мигрантов ввозить семьи в Россию, наткнулся на правовые препятствия, связанные с международными соглашениями, которые гарантируют мигрантам право на семейную жизнь.

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Комментарии
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серый777 котов
да пиздюлями их постоянно облагодаривать на улицах и в подвортнях- пусть пишут жалобы на  скинхедов- ментам по херу будет!Сразу желание тут жить отпадёт у них
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2 час.
Александр Першин
Попробуй .Коркино показало на чьей стороне ОМОН и Нац .Гвардия .
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1 час.
Екатерина Сергеева
Не хочу всё это читать, 😭 это безнадёжно
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9 мин.

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