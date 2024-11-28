Семьям мигрантов вход воспрещён… или всё-таки нет? Разбираемся в хитросплетениях закона

Ситуация с законом о запрете семейной миграции оказалась гораздо сложнее, чем предполагалось. Законопроект, направленный на ограничение возможности мигрантов ввозить семьи в Россию, наткнулся на правовые препятствия, связанные с международными соглашениями, которые гарантируют мигрантам право на семейную жизнь.