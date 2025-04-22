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Петербургский дневник

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Пять самых важных матчей «Зенита»: вспоминаем первые победы команды из Петербурга и финальные игры в чемпионатах страны

Пять самых важных матчей «Зенита»: вспоминаем первые победы команды из Петербурга и финальные игры в чемпионатах страны

За свою историю футбольный клуб, который 25 мая отметит 100-летие, выиграл три десятка трофеев ФИНАЛ КУБКА СССР 1944 ГОДА Еще шли сражения на фронтах, а в стране решили провести Кубок СССР, чтобы убедить людей, что победа близка.

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