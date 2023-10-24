Шри-Ланка одобрила бесплатные визы для ряда стран

Власти Шри-Ланки одобрили выдачу бесплатных виз для туристов из некоторых стран, включая РФ. Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Али Сабри, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».
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