Шри-Ланка одобрила бесплатные визы для ряда стран

Власти Шри-Ланки одобрили выдачу бесплатных виз для туристов из некоторых стран, включая РФ. Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Али Сабри, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».