В южной части Крыма случился настоящий транспортный коллапс из-за снегопада. Сейчас дорога между Ялтой и Алуштой расчищена, автомбильных пробок нет ✅ Убедились в этом лично.
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В южной части Крыма случился настоящий транспортный коллапс из-за снегопада. Сейчас дорога между Ялтой и Алуштой расчищена, автомбильных пробок нет ✅ Убедились в этом лично.