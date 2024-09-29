МИД Китая выступает против действий, нарушающих суверенитет и безопасность Ливана

Китай решительно выступает против действий, нарушающих суверенитет и безопасность Ливана, действий, ведущих к эскалации в регионе, а также против любых действий, в результате которых гибнут ни в чем не повинные люди.
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