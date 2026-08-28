Афганистан: власти Талибана заявили, что четверо повстанцев из Фронта национального сопротивления (ФНС) были убиты в ходе двух операций по обеспечению безопасности в районах Нахрин и Хост-ва-Ференг в провинции Баглан по состоянию на раннее утро.
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