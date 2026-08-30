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«Укрзализныця» выставила в аренду коммерческие площади на вокзалах Киева, Львова и Одессы

«Укрзализныця» выставила в аренду коммерческие площади на вокзалах Киева, Львова и Одессы

АО «Укрзализныця» начало сдавать в аренду коммерческие помещения на вокзалах Киева, Львова, Одессы, Ивано-Франковска, Яремча и Лозовой.

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