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ИА Регнум

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Мерца освистали во время предвыборного визита на курорт Кюлунгсборн

Канцлера Германии Фридриха Мерца освистали во время предвыборного визита в курортный город Кюлунгсборн в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.

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