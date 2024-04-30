Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 779 подписчиков

"Отказом от Су-57 мы сами себя загнали в тупик": В Индии наконец осознали, что у Пакистана самолёт 5 поколения будет раньше, чем у них

"Отказом от Су-57 мы сами себя загнали в тупик": В Индии наконец осознали, что у Пакистана самолёт 5 поколения будет раньше, чем у них

  Индия вышла из проекта Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), базировавшегося на конструкции нашего первенца "пятого поколения" Су-57, в апреле 2018 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх