"Отказом от Су-57 мы сами себя загнали в тупик": В Индии наконец осознали, что у Пакистана самолёт 5 поколения будет раньше, чем у них

Индия вышла из проекта Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), базировавшегося на конструкции нашего первенца "пятого поколения" Су-57, в апреле 2018 года.
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