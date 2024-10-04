В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Здоровый образ жизни» сотрудниками УНК по Оренбургской области проведено профилактическое мероприятие со студентами

В начале профилактической беседы, специалист-эксперт Ахмадиева Камила Ахметовна, провела со студентами познавательную игру «Правда-Ложь», в которой предлагалось определить какое из суждений на тему наркомании является верным, а какое ложным.
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