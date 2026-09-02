Росатом призвал МАГАТЭ выявить виновных в обстрелах Энергодара

Глава "Росатома" Алексей Лихачев призвал МАГАТЭ назвать виновных в обстрелах Энергодара. Встреча с Рафаэлем Гросси запланирована на 14 сентября.
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Зато это МАГАТЭ приспичило соваться в ИРАН,куда пустить отказали. А куда приглашают, не дождутся. Сволочи!