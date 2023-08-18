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Давыдов звонил Кудашову после 2:7 от «Металлурга»: «Это многовато для «Динамо». Спросил: «Так почему же танк провалился?!» У него все четко, никакой паники»

– Как оцените последние два матча родного клуба – 2:7 с «Магниткой» и 2:1 с «Витязем»? – Уже говорил о том, что игры во время предсезонной подготовки позволяют делать только самые осторожные выводы.

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