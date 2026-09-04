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ЦИК запустил канал «ИнформУИК» в мессенджере «Макс»

ЦИК запустил канал «ИнформУИК» в мессенджере «Макс»

Центризбирком продолжает расширять инструменты прямого диалога с избирателями: официальный канал проекта «ИнформУИК» теперь доступен в мессенджере «Макс».

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