Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 902 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зинаида
    При Ельцине уже это было.Принял беспроигры...
  • Владимир Тимошков
    Закрыть садовод и остальные помойки. Деньги на СВО! Азеров в баку всех! И ЭПГ переловить и товарным составом через Ар...Миллиардов доллар...
  • Eduard
    Конесно,он Президент для мира ровно ничего не делает!"Этот парень не х...

Названы главные инструменты хакеров при атаках на предприятия России

Названы главные инструменты хакеров при атаках на предприятия России

Чаще всего применялись вредоносные программы, реже - взламывались базы данныхИнструменты, с помощью которых хакеры в 2024 году совершали атаки на предприятия в России изучили эксперты центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК "Солар".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх