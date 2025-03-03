Названы главные инструменты хакеров при атаках на предприятия России

Чаще всего применялись вредоносные программы, реже - взламывались базы данныхИнструменты, с помощью которых хакеры в 2024 году совершали атаки на предприятия в России изучили эксперты центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК "Солар".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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