Украинские каналы выдвинули версию о том, что ВС РФ боями за Степное хотят заставить ВСУ «оголить» путь снабжения авдеевского гарнизона через Орловку

Идут ожесточённые бои в районе села Степное (Степовое), что к северо-западу от Авдеевки. Накануне, как сообщало «Военное обозрение», российские войска, пробив брешь в обороне противника западнее станции 437-й км, вошли в Степное, выбив противника из его западной части.