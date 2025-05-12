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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэй Гилджес-Александер набрал 25 очков в 4-м матче с «Денвером»

На его счету 25 очков, 8 из 19 с игры, 6 подборов, 6 передач и 2 перехвата. При этом 9 из 25 Гилджес-Александер набрал в 4-й четверти.

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