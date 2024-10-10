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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Трейлер и подробности временного события Apex Legends “Технотеррор” Пришло время...

Трейлер и подробности временного события Apex Legends “Технотеррор” Пришло время...

Трейлер и подробности временного события Apex Legends “Технотеррор”Пришло время ужастиков, легенды! Режим “Сладости и гадости втроём” Apex Legends принесёт вам уже знакомые угощения: наборы “Имитации”, дающие мощь других легенд, Рев-снаряды, позволяющие охотиться на врагов с чудовищной точностью, а также конфеты, жуя которые… источник#Apex_Legends.

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